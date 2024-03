Fast 16 Jahre nach Beginn Verhandlungsbeginn hat Indien mit den Efta-Staaten ein Freihandelsabkommen unterzeichnet.

Das Abkommen soll in den nächsten 15 Jahren Investitionen in Indien von 100 Milliarden Dollar auslösen.

Mit dem Abkommen soll die Mehrheit der Zölle auf Industrieprodukte entfallen, die Indien aus der Schweiz importiert.

Wirtschaftsminiister Guy Parmelin war bereits im Januar als Leiter eine Efta-Delegation auf kurzfristige Einladung seines Amtskollegen Piyush Goyal nach Mumbai gereist. Das Wirtschaftsdepartement teilte in der Folge mit, dass auch die Fragen zum umstrittenen Patentschutz in den Gründzügen geklärt worden seien. Gleichzeitig kündigte das WBF damals an, dass auch ein neuartiges Investitionspromotions-Kapitel Bestandteil der Einigung sein soll, wofür Indien den finalisierten Text noch liefere.

Nun konnte das Freihandelsabkommen nach über 16-jährigen Verhandlungen abgeschlossen werden. Das Abkommen wischen den Efta-Staaten Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein sieht Investitionen von über 100 Milliarden Franken in den kommenden Jahren in Indien vor, wie der indische Wirtschaftsminister Piyush Goyal am Sonntag erklärte. Es sein modernes und faires Handelsabkommen – und ein Gewinn für alle beteiligten Staaten.

Parmelin: Meilenstein

Dies sei ein bedeutender Meilenstein der schweizerischen Handelspolitik, sagte Wirtschaftsminister Guy Parmelin. Indiens Wirtschaft, sei eine der am schnellsten wachsenden der Welt. Der indische Markt biete viele Möglichkeiten für Handel und Investitionen.

Mit dem Abkommen soll die Mehrheit der Zölle auf Industrieprodukte entfallen, die Indien aus der Schweiz importiert. Zudem bringe es mehr Rechtsicherheit für Unternehmen aus der Schweiz. Das Schweizer Parlament muss dem Freihandelsabkommen noch zustimmen.