Der 1976 geborene Vasant Narasimhan wird am 1. Februar die Nachfolge von Konzernchef Joe Jimenez antreten. Der US-Amerikaner ist Arzt und verfügt über einen Master-Abschluss in Public Policy und ein abgeschlossenes Medizinstudium von der amerikanischen Eliteuniversität Harvard. Narasimhan ist Mitglied der Geschäftsleitung von Novartis und seit 2007 beim Konzern. Er wohnt in Basel und ist Vater von zwei Kindern.