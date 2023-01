Diese Staatschefs reisen ans WEF in Davos

Ein Rekord von 52 Staats- oder Regierungschefs und -chefinnen nehmen am Weltwirtschaftsforum in Davos teil.

Dabei sind Bundespräsident Alain Berset, der deutsche Kanzler Olaf Scholz und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Auch die finnische Regierungschefin Sanna Marin, Polens Präsident Andrzej Duda und der serbische Präsident Aleksandar Vucic reisen nach Davos.

Über 2700 Vertreterinnen und Vertreter aus 130 Ländern werden kommende Woche vom 16. bis 20. Januar am Weltwirtschaftsforum (WEF 2023) in Davos teilnehmen, wie die Organisatoren am Dienstag erklärten. Frankreich, Grossbritannien und die USA schicken voraussichtlich keine Staats- oder Regierungschefs ins Bündnerland, auch Russland und China nicht. Weiter wird die Europäische Zentralbank EZB durch Präsidentin Christine Lagarde vertreten sein.

Der Leitsatz für dieses Jahr ist: «Cooperation in a Fragmented World» (dt. «Zusammenarbeit in einer zersplitterten Welt»).

Diese Gäste reisen dieses Jahr ans WEF

1 / 8 Legende: WEF-Gründer Klaus Schwab gab an einer Medienkonferenz bekannt, welche Staats- und Regierungschefs dieses Jahr nach Davos reisen. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON; 2 / 8 Legende: Die Vorbereitungen fürs diesjährige WEF laufen. KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER 3 / 8 Legende: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen gehört genau so dazu wie... REUTERS/JOHANNA GERON 4 / 8 Legende: ... die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin. REUTERS/LEHTIKUVA 5 / 8 Legende: Aus Deutschland reisen neben Bundeskanzler Olaf Scholz (Mitte) auch Finanzminister Christian Lindner (links) und Umweltminister Robert Habeck (rechts) an. REUTERS/FABRIZIO BENSCH; 6 / 8 Legende: Auch der serbische Präsident Aleksandar Vucic kommt nach Davos. REUTERS/BERNADETT SZABO 7 / 8 Legende: Die USA schicken den Sondergesandten für Klimafragen, John Kerry, nach Davos REUTERS/ARND WIEGMANN 8 / 8 Legende: Auch UNO-Generalsekretär Antonio Guterres reist nach Davos AP/Salvatore Di Nolfi;

Auch Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez, Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sind angekündigt. Neben Bundeskanzler Scholz sind aus Deutschland auch Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner als Teilnehmer von Podiumsdiskussionen vorgesehen.

Kurzeinschätzung zur diesjährigen WEF-Gästeliste Box aufklappen Box zuklappen So viele Finanzminister wie nie, so viele Top-Managerinnen wie nie, hochrangige Delegationen aus aller Welt: Die WEF-Verantwortlichen sparen bei der Vorstellung des Forums nicht mit Superlativen. Tatsächlich kommen auch zur 53. Ausgabe des WEF grosse Namen nach Davos: Ursula von der Leyen, Christine Lagarde, Olaf Scholz, Antonio Guterres, Jens Stoltenberg, um nur ein paar zu nennen. Aber es fehlen eben auch viele ganz grosse Namen. Es fehlt Joe Biden, es fehlt Xi Jinping. Es fehlen also die Präsidenten der mit Abstand grössten Volkswirtschaften der Welt. Kurz: Die WEF-Gästeliste ist solid, aber ein Coup ist den Organisatoren 2023 nicht gelungen. Andreas Kohli, SRF-Wirtschaftsredaktion

Der Direktor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus wird ebenso nach Davos kommen wie die Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) Mirjana Spoljaric Egger.

Auch auf wirtschaftlicher Ebene kündigten die WEF-Organisatoren eine rekordhohe Zahl von mehr als 1500 hochkarätigen Unternehmensvertreterinnen und -vertretern sowie mehreren Hundert CEO an. Tesla- und Twitter-Chef Elon Musk allerdings liess ausrichten, dass er an einer Teilnahme alles andere als interessiert sei und deswegen nicht nach Davos komme.