Alles beginnt 1909 mit einer Weinhandlung in Zürich. Jean Bindella importiert Chianti aus der Toscana – ausgeliefert per Pferd.

In den 1940er-Jahren übernimmt Sohn Rudolf die Geschäfte. Die Familie eröffnet Restaurants, investiert in den Weinbau und übernimmt Handwerksbetriebe.

1975 folgt mit Rudi Bindella die nächste Generation. Er setzt ganz auf die Italianità und baut die Restaurants der Gruppe um. Unter ihm wird Bindella zur Marke mit heute 45 Gastrobetrieben in allen Preisklassen: von den Santa-Lucia-Lokalen über das noble Restaurant Terrasse in Zürich oder das Chez Donati in Basel bis zum Kornhauskeller in Bern.

1450 Mitarbeitende hat die Bindella-Gruppe heute. Sie setzt jährlich 220 Millionen Franken um. Eine Marktmacht mit viel Kapital und Immobilien an bester Lage.

Heute ist Bindella das grösste familiengeführte Gastro-Unternehmen der Schweiz.