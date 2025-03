Einschätzung von Wirtschaftsredaktor Sven Zaugg: «Die SNB stand unter wenig Zugzwang. Dass die Nationalbank die Zinsen dennoch um 0.25 Prozentpunkte senkt, hat verschiedene Gründe.

Sie will einerseits verhindern, dass die Inflation weiter sinkt. Und im Zielband von 0 bis 2 Prozent bleibt. Stabile Preise sind die Kernaufgabe der Nationalbank. Gleichzeitig soll die Zinssenkung die Wirtschaftsentwicklung in der Schweiz ankurbeln. Die Schweizer Wirtschaft wächst, aber nur langsam. Tiefe Zinsen fördern grundsätzlich das Investitionsklima. Und zuletzt hat die SNB natürlich auch den Schweizer Franken im Blick. Die Unsicherheiten in der Weltwirtschaft machen den Schweizer Franken attraktiv.

Mit der Zinssenkung ist die Hoffnung verbunden, Anlagen in den Schweizer Franken unattraktiv zu machen – und damit den moderaten Aufwärtstrend der heimischen Währung abzuschwächen. Darüber freut sich vor allem die Exportbranche. Allerdings: Der verbleibende Handlungsspielraum der SNB wird immer kleiner. Zwar schliesst die SNB eine Rückkehr zu Zinsen unter null nicht aus. Es ist jedoch eine sehr unpopuläre Massnahme. Daher dürfte die heutige Zinssenkung die letzte gewesen sein – zumindest für eine Weile.»