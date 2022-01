Die US-Notenbank (FED) hat am Mittwoch eine baldige Erhöhung des Leitzinses signalisiert.

Die Notenbank hatte bereits zuvor angekündigt, den Leitzins in diesem Jahr bis zu dreimal erhöhen zu wollen. Denn ein höherer Leitzins würde die Inflation bremsen, aber auch die Konjunktur.

Die Konsumentenpreise in den USA waren im Dezember um sieben Prozent gestiegen – so stark wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Audio Archiv: Powell: «Wirtschaft benötigt keine Unterstützung mehr» 01:41 min, aus HeuteMorgen vom 16.12.2021. abspielen. Laufzeit 01:41 Minuten.

Die US-Notenbank erklärte am Mittwoch nach der geldpolitischen Sitzung, den Leitzins noch in der Spanne von null bis 0.25 Prozent zu belassen. Angesichts der hohen Inflation und der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt will die FED die Zinsen jedoch bald erhöhen. Es wäre die erste Zinsstraffung seit Ende 2018. Unmittelbar nach der Mitteilung legte der US-Dollar moderat zu.

Legende: Die Wirtschaft laufe gut und benötige keine zusätzliche Unterstützung mehr durch die Notenbank, erklärte US-Notenbank-Chef Jerome Powell die geplante Erhöhung des Leitzinses im Dezember 2021. Keystone

Analysten erwarten bereits bei der nächsten Sitzung am 16. März die erste Erhöhung seit Beginn der Corona-Pandemie. Mehrere Mitglieder des Zentralbankrats hatten jüngst eine Erhöhung des Leitzinses für die grösste Volkswirtschaft signalisiert. Viele Analysten rechnen als ersten Schritt mit einer Erhöhung um 0.25 Prozentpunkte. Im laufenden Jahr werden an den Märkten vier Straffungen um insgesamt einen Prozentpunkt erwartet.