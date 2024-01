350 Millionen Menschen, 20 Staaten, eine Währung – der Euro eint Europa. Die Gemeinschaftswährung sei «so viel mehr als nur Bargeld in unseren Taschen», schwärmte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Mai. «Der Euro ist ein Symbol für unsere gemeinsamen Ideale und die für uns so wichtige Stabilität.»

Zugleich ist die Skepsis gegenüber dem vor allem in seinen Anfangsjahren als «Teuro» gescholtenen Euro auch 25 Jahre nach dessen Einführung zum 1. Januar 1999 nicht völlig verschwunden. In Deutschland etwa wünscht sich manch eine Person die D-Mark zurück angesichts der jüngst rasant gestiegenen Preise.

In etlichen Staaten machen Rechtspopulisten Stimmung gegen den Euro und fordern die Rückkehr zu nationalen Währungen. Ein Problem: Die Geldpolitik wurde zwar bei der EZB gebündelt, Wirtschafts- und Haushaltspolitik jedoch blieben weitgehend in nationaler Hoheit.

Schwieriger Anfang für den Euro

Schon der Anfang der gemeinsamen europäischen Währung war kein Selbstläufer, wie sich später der damalige Chefökonom der 1998 gegründeten EZB, Otmar Issing, erinnerte: «Der Euro wurde damals mit grösster Skepsis begleitet.»

Auch Issing selbst hatte nach eigenem Bekunden Ende der 1990er-Jahre Zweifel, ob die Europäer schon reif sind für einheitliches Geld. «Schon 1999 zu beginnen mit so vielen Ländern, hielt ich für ein riskantes Unterfangen», sagte er später.

01:40 Video Aus dem Archiv: Die Tagesschau zur Einführung des Euros Aus Tagesschau vom 31.12.1998. abspielen. Laufzeit 1 Minute 40 Sekunden.

Für 11 der damals 15 Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurde der Euro am 1. Januar 1999 gesetzliches Zahlungsmittel – zunächst elektronisch, ab 2002 dann als Bargeld. Von Beginn an dabei waren Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Portugal und Spanien.

Mehrheit befürwortet Gemeinschaftswährung

Im jüngsten «Eurobarometer» der EU-Kommission sagten 79 Prozent der im Oktober 2023 befragten Menschen ab 15 Jahre, aus ihrer Sicht sei der Euro eine gute Sache für die EU. In allen 20 Eurostaaten sind die Euro-Befürworter mit Abstand in der Mehrheit: Am stärksten ist die Unterstützung für die Gemeinschaftswährung demnach aktuell in der Slowakei, wo 90 Prozent der Befragten den Euro gut finden. Die niedrigste Zustimmung gibt es in Lettland (70 Prozent), Zypern und Italien (beide 72 Prozent).

1 / 6 Legende: Am 31. Dezember 1998 legten die Finanzminister der Beteiligten EU-Staaten die Wechselkurse für den Euro fest. Die gemeinsame Währung ist geboren. Reuters 2 / 6 Legende: Zur Feier liessen Schulkinder in Brüssel rund 3000 Ballone mit dem Euro-Symbol steigen. Reuters 3 / 6 Legende: Zunächst wurde der Euro nur als Buchgeld geführt. Erst 2002 folgte er in Form von Münzen und Banknoten, wie sie etwa hier in Spanien präsentiert wurden. Reuters/Sergio Perez 4 / 6 Legende: Die erste Serie der Euro-Banknoten hat die Europäische Zentralbank am 1. Januar 2002 eingeführt. REUTERS/Vincent Kessler 5 / 6 Legende: In Deutschland durften die Menschen vorübergehend auch noch mit der Deutschen Mark bezahlen. Die Geschäfte mussten darum das Rückgeld in Euro umrechnen. Keystone/AP/MARTIN MEISSNER 6 / 6 Legende: Nach und nach haben andere EU-Staaten den Euro als Währung übernommen. Keystone/AP/ STEFFI LOOS

Die Vorteile einer gemeinsamen Währung liegen aus Sicht der Befürworter auf der Hand: Wer im Euroraum reist, muss kein Geld mehr wechseln und dafür Gebühren zahlen. Einkäufe im Ausland oder das Vergleichen von Preisen sind einfacher. Der Wettbewerb um Kunden über Landesgrenzen hinweg kann zu günstigeren Preisen für Produkte führen. Unternehmen sparen, weil Kosten für Währungsumtausch und Absicherung von Wechselkursschwankungen wegfallen.

EZB: Stabile Währung

Der Tatsache, dass der Euro seinen Ruf als «Teuro» nie ganz losgeworden ist, hält die EZB die Stabilität der Gemeinschaftswährung entgegen: «Wenn ich auf die letzten 25 Jahre schaue, mit all ihren Höhen und Tiefen, dann haben wir im Durchschnitt eine Inflationsrate von 2.05 Prozent geliefert, was recht bemerkenswert ist», sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Mai im «tagesschau.de»-Interview.

Die EZB peilt für den Währungsraum mittelfristig Preisstabilität bei einer jährlichen Inflationsrate von 2 Prozent an.