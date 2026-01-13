Der Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli profitiert von gestiegenen Schokoladenpreisen.

Der Umsatz des Unternehmens stieg im letzten Jahr um acht Prozent auf fast sechs Milliarden Franken.

Das Umsatz-Plus ist vor allem auf Preiserhöhungen zurückzuführen.

Lindt & Sprüngli hat 2025 weniger Schokolade verkauft. Dank einer aggressiven Preisstrategie konnte der Luxusschokolade-Hersteller den Umsatz trotzdem steigern. Das Unternehmen aus Kilchberg steigerte laut Mitteilung im vergangenen Jahr den Umsatz mit Lindorkugeln, Pralinés, Schoggihasen und Dubaischokolade um 8.2 Prozent auf 5.92 Milliarden Franken.

Es ist das dritte Mal in der Unternehmensgeschichte, dass die 5-Milliarden-Marke übertroffen wurde. Die Währungen schmälerten das Ergebnis um 3.9 Prozent.

Legende: Das Umsatz-Plus des Luxusschokolade-Herstellers ist vor allem auf Preiserhöhungen zurückzuführen. KEYSTONE/Ennio Leanza

Organisch, also ohne Währungseffekte, lag das Wachstum bei 12.4 Prozent. Dieses ging vor allem auf satte Preiserhöhungen zur Kompensation hoher Kakaopreise im Umfang von 19 Prozent zurück.

Zudem hätten der anhaltende globale Trend zu hochwertigen Produkten und zur Premiumisierung sowie die weltweite Einführung der Lindt Dubai Style Chocolate das Geschäft angetrieben, schrieb Lindt.

Unterschiedliches Wachstum nach Regionen

Die verkaufte Schokoladenmenge war gemäss Lindt in der Branche rückläufig. Markant erhöhte Preise machten den Rückgang aber mehr als wett. «Die Konsumentinnen und Konsumenten sehnen sich weiterhin nach Qualität, nach Momenten des Glücks, nach einem kleinen, besonderen Genuss – und als Premiummarke bedienen wir diese Nachfrage», wird Lindt-&-Sprüngli-CEO Adalbert Lechner in der Mitteilung zitiert. Lindt machte in der Mitteilung zum Volumen noch keine Angaben.

Das Wachstum fiel in den Regionen unterschiedlich aus. Europa habe mit einem organischen Umsatzwachstum von 15.3 Prozent die stärkste Dynamik gezeigt, während Nordamerika trotz schwierigem Umfeld um 8.9 Prozent zulegte und die Wachstumsrate im zweiten Halbjahr deutlich beschleunigte. Die Region «Rest der Welt» habe mit einem Plus von 11.7 Prozent ebenfalls zweistellig zugelegt, getragen von starken Zuwächsen in mehreren Schlüsselmärkten.