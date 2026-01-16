- Die Migros schliesst ihr Jubiläumsjahr mit stabilen Entwicklungen im Kerngeschäft, insgesamt aber nach zahlreichen Veräusserungen mit einem leicht rückläufigen Umsatz ab.
- Besonders zugelegt haben der Onlinehändler Digitec Galaxus und die Gesundheitsdienstleistungen.
- Im Jahr 2025 erzielte die Migros-Gruppe einen Gesamtumsatz von 31.9 Milliarden Franken und damit 1.9 Prozent weniger als im Vorjahr, wie der «orange Riese» mitteilt.
- Bereinigt um die veräusserten Unternehmen ist es mit 29.4 Milliarden ein Plus von 1.1 Prozent.
Im Geschäftsjahr hatte sich die Migros-Gruppe von Unternehmen, die entweder verlustbringend oder nicht strategiekonform waren, getrennt. Mit dem Verkauf von Mibelle, Hotelplan, Micasa, SportX und OBI sei die 2024 begonnene Portfolio-Bereinigung erfolgreich zum Abschluss gekommen, hiess es weiter.
Stabiles Kerngeschäft
Das Kerngeschäft Food Retail entwickelte sich mit 24.3 Milliarden stabil. Erwartungsgemäss hätten die Tiefpreis-Offensive im Supermarkt und die temporären Schliessungen von Filialen während der Renovationen aber den Umsatz der Supermärkte (-0.5 Prozent) negativ beeinflusst, schreibt die Migros.
Deutliches Wachstum verzeichnete dagegen der Non-Food-Bereich mit einem Plus von 13.6 Prozent auf 3.5 Milliarden Franken. Angetrieben wurde der Anstieg durch Digitec Galaxus. Auch die Gesundheitsdienstleistungen legten zu, insbesondere dank der Medbase-Gruppe.