Geschäftsjahr 2025 Migros schrumpft nach Veräusserungen

16.01.2026, 10:50

  • Die Migros schliesst ihr Jubiläumsjahr mit stabilen Entwicklungen im Kerngeschäft, insgesamt aber nach zahlreichen Veräusserungen mit einem leicht rückläufigen Umsatz ab.
  • Besonders zugelegt haben der Onlinehändler Digitec Galaxus und die Gesundheits­dienstleistungen.
  • Im Jahr 2025 erzielte die Migros-Gruppe einen Gesamtumsatz von 31.9 Milliarden Franken und damit 1.9 Prozent weniger als im Vorjahr, wie der «orange Riese» mitteilt.
  • Bereinigt um die veräusserten Unternehmen ist es mit 29.4 Milliarden ein Plus von 1.1 Prozent.

Im Geschäftsjahr hatte sich die Migros-Gruppe von Unternehmen, die entweder verlustbringend oder nicht strategiekonform waren, getrennt. Mit dem Verkauf von Mibelle, Hotelplan, Micasa, SportX und OBI sei die 2024 begonnene Portfolio-Bereinigung erfolgreich zum Abschluss gekommen, hiess es weiter.

Stabiles Kerngeschäft

Das Kerngeschäft Food Retail entwickelte sich mit 24.3 Milliarden stabil. Erwartungsgemäss hätten die Tiefpreis-Offensive im Supermarkt und die temporären Schliessungen von Filialen während der Renovationen aber den Umsatz der Supermärkte (-0.5 Prozent) negativ beeinflusst, schreibt die Migros.

Grosser oranger Buchstabe M auf einem Dach, mit Hügel und Stadt im Hintergrund.
Legende: Das Ergebnis der Migros Bank – ein zentraler Gewinnbringer der Gruppe – wird am 11. Februar 2026 publiziert. Keystone/GAETAN BALLY

Deutliches Wachstum verzeichnete dagegen der Non-Food-Bereich mit einem Plus von 13.6 Prozent auf 3.5 Milliarden Franken. Angetrieben wurde der Anstieg durch Digitec Galaxus. Auch die Gesundheits­dienstleistungen legten zu, insbesondere dank der Medbase-Gruppe.

SRF 4 News, 16.01.2026: 10 Uhr ; 

