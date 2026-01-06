Die Denner- und Migrolino-Läden erhalten derzeit keinen Nachschub an Bieren der Feldschlösschen-Gruppe.

Die Migros-Gruppe befindet sich im Preisstreit mit der Bierbrauerei aus Rheinfelden.

«Wir haben uns entschieden, die Migros-Gruppe vorübergehend nicht mit unseren Produkten zu beliefern», sagte Feldschlösschen-Kommunikationschefin Gaby Gerber der Nachrichtenagentur AWP. Über den Preiskampf zwischen den beiden Unternehmen hatte zuvor der «Blick» berichtet.

Legende: Feldschlösschen liefert derzeit keine Biere an Denner oder an die Migrolino-Läden. Keystone/Gatean Bally

Gleichzeitig bedauert die Brauerei den Lieferstopp, gibt sich aber zuversichtlich, dass das Bier- und Getränkesortiment «in absehbarer Zeit» bei der Migros-Gruppe wieder verfügbar sein wird.

Auch internationale Biere betroffen

Neben den Feldschlösschen-Bieren sind auch internationale Biermarken und andere Getränke betroffen – denn Feldschlösschen gehört wie viele andere Brauereien zur dänischen Carlsberg-Gruppe.

Unter den betroffenen Biermarken befinden sich Grimbergen, 1664, Guinness, Schneider Weisse und Super Bock. Aber auch Schweizer Biere wie Uszit, 1291, Hürlimann und Valaisanne sind darunter, genauso wie das Mineralwasser Rhäzünser, Pepsi und 7up.