Als Reaktion auf die Lieferengpässe ist für viele Firmen die Erhöhung der Lagerbestände Lösungsansatz Nummer eins. Dies geht aus einer Umfrage von Swissmem hervor. Waren es im November 2021 noch 63 Prozent der Firmen, die zu diesem Mittel greifen wollen, stieg die Zahl im März bereits auf 69 Prozent an.

Zu den Unternehmen, welche aufstocken, gehört auch die Firma Bächli aus Luzern, die auf die Entwicklung und Produktion von elektrotechnischen Bauteilen spezialisiert ist.

«Wir machen grössere Beschaffungsvorschläge, schauen weiter in die Zukunft und machen eine bessere Risikoanalyse», so Geschäftsführerin Jennifer Bächli. Wurde früher wochen- oder monatsweise eingekauft, plant Bächli heute bis ins nächste Quartal.

Die grösseren Beschaffungen benötigen auch mehr Platz. So mietet die Firma Bächli einen zusätzlichen Lagerraum und macht sich gar Gedanken darüber, einen dritten anzumieten.

Derlei Lageraufstockungen werfen Kritik auf. «Solche Hamsterkäufe oder Sicherheitsaufträge sind ein Risiko für die gesamte Lieferkette, weil dadurch verschärft sich die Beschaffung noch mehr», sagt der Präsident von Swissmem, Martin Hirzel.

Dass Material unnötig gehortet wird und es so zu einer zusätzlichen Verknappung der Produkte kommt, sieht auch Jennifer Bächli als Problem. Jedoch entgegnet sie dazu, dass viele gar nicht die Möglichkeit hätten, Material zu bunkern, da sie nur beschränkte Platzressourcen hätten.