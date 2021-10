Herzstück der weltweiten Konzernsteuerreform ist eine Mindeststeuer von 15 Prozent auf Konzerngewinne. Sie soll für alle Länder bei den Steuern für gleich lange Spiesse sorgen und den Steuerwettbewerb nach unten verhindern. Bislang haben 136 Staaten ihren Willen bekundet, dabei mitzumachen. Nach Willen der G20 soll die Reform schon 2023 in Kraft treten. Die Mindeststeuer gilt für alle internationalen Konzerne mit einem Jahresumsatz von mindestens 750 Millionen Dollar. Weltweit werden 7000 bis 8000 Firmen betroffen sein. Die OECD, welche die jahrelangen Verhandlungen über eine Steuerreform koordiniert hat, geht von jährlich weltweit rund 150 Milliarden Dollar aus, die die Staaten zusätzlich als Steuern einnehmen werden.

Die Reform soll auch die internationalen Steuerregeln an das Digitalzeitalter anpassen. Dafür sollen die 100 grössten und profitabelsten Konzerne der Welt mehr Steuern in jenen Ländern zahlen, in denen sie besonders viel Geld verdienen. Davon dürften vor allem Schwellenländer profitieren – es ist eine Art Länderfinanzausgleich auf internationaler Ebene. Das Verschieben von Gewinnen in besonders steuergünstige Staaten soll damit verhindert werden. In der Schweiz liegen die Steuern für Unternehmen in zwei Dritteln aller Kantone unter 15 Prozent. Sie müssen ihre Steuergesetze entsprechend anpassen. Unklar ist, ob auch die Bundesverfassung angepasst werden muss.