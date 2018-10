Noch ist das letzte Wort in Sachen Glyphosat nicht gesprochen, aber die Richtung ist jetzt etwas klarer. Was wir wissen ist: Eine US-Richterin will zum ersten Mal anerkennen, dass es einen Zusammenhang zwischen dem - in vielen Spritzmitteln verwendeten - Wirkstoff Glyphosat und der Krebserkrankung bei Menschen gibt. Das ist bemerkenswert. Und: Sie will einem an Krebs erkrankten Hauswart, der jahrelang Glyphosat-haltige Mittel verspritzte, 78 Millionen Schadenersatz zugestehen. Das ist sehr viel Geld. Aber doch 200 Millionen Dollar weniger, als ein Geschworenengericht dem Mann zusprechen wollte.

Die Monsanto-Mutter Bayer kündigte rasch Berufung an. Dass der krebskranke Mann weniger Schadenersatz bekommen soll, wird goutiert. Dass die Richterin das mit der Übernahme eingekaufte Monsanto-Mittel Glyphosat für die Krebserkrankung des Klägers verantwortlich macht, nicht. Was kaum überrascht - in den USA sind noch weitere 8700 ähnliche Klagen hängig. Eine Schuldanerkennung hiesse womöglich auch, dass Bayer den erfolgreichen Wirkstoff Glyphosat vom Markt nehmen müsste.

Darum könnte es am Ende auf einen Vergleich hinauslaufen, ohne offiziellen Urteilsspruch. Dass hiesse: Beide Parteien einigen sich still, ohne offizielle Anerkennung einer Schuld durch Bayer-Monsanto. Für den schwer an Krebs erkrankten Kläger, dem die Zeit davonläuft, wäre das nicht die schlechteste Lösung.