Der Preisunterschied bei den Medikamenten in der Schweiz gegenüber dem europäischen Ausland liegt dieses Jahr bei 11 Prozent.

Sie sind somit in der Schweiz weiterhin teurer als in den Nachbarländern.

Generika kosten zum Teil fast doppelt so viel wie im europäischen Ausland. Der Preisunterschied ist jedoch kleiner geworden.

07:06 Video Archiv: Aufschlag Schweiz bei den Medikamentenpreisen Aus Kassensturz vom 27.09.2022. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 6 Sekunden.

Im Vergleich zum Vorjahr entspricht der Preisunterschied einer Abnahme um vier Prozentpunkte, wie der Krankenkassenverband Santésuisse und der Interessenverband der forschenden Pharmaunternehmen Interpharma mitteilten. Gründe dafür seien die kontinuierlichen Preissenkungen des Bundesamtes für Gesundheit sowie tiefere Schweizer Preise bei sogenannten Biologika-Originalprodukten. Das sind Medikamente, die biotechnologisch oder mithilfe von gentechnisch veränderten Organismen hergestellt werden.

Legende: Santésuisse führte den Preisvergleich bereits zum vierzehnten Mal durch. KEYSTONE/Archiv/Markus Stuecklin

Die Preise der patentgeschützten Medikamente im Ausland sind im Durchschnitt immer noch 5.4 Prozent tiefer als in der Schweiz. Vergangenes Jahr war der Unterschied mit 8.8 Prozent aber grösser.

Originalpräparate mit abgelaufenem Patent kosten im Ausland 10.8 Prozent weniger als in der Schweiz, womit die Preisdifferenz im Vergleich zu 2022 um 3.6 Prozentpunkte gesunken ist.

Generika und Biosimilars bedeutend teurer

Weiterhin fast doppelt so teuer wie im Ausland sind in der Schweiz Generika. Der Preisabstand betrug dieses Jahr 46 Prozent, was einer leichten Abnahme um zwei Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Auch sogenannte Biosimilars, Generika von biologisch hergestellten Arzneimitteln, kosten im Ausland 27.5 Prozent weniger. Vergangenes Jahr war der Unterschied mit 34 Prozent jedoch grösser.

Legende: Im Vergleich zum Ausland, sind die Generika-Medikamente in der Schweiz immer noch teurer. KEYSTONE/Archiv/Yoshiko Kusano

Santésuisse sieht vor allem bei diesen Nachahmerprodukten ein grosses Einsparungspotenzial. Die Preise von Generika und Biosimilars sollten laufend überprüft und gesenkt werden, um sie dem europäischen Niveau anzupassen, forderte der Verband. Dadurch könne rund eine Milliarde Franken gespart werden.

Der Preisvergleich wurde zum vierzehnten Mal durchgeführt. Dabei wurden die Fabrikabgabepreise für patentgeschützte Medikamente, Medikamente mit ablaufendem Patent sowie für Generika und Biosimilars mit den Preisen aus dem Ausland gegenübergestellt. Die Schweizer Preise wurden mit denjenigen in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Grossbritannien, den Niederlanden, Österreich und Schweden im Zeitraum von Januar bis April 2023 verglichen.