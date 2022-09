Die CS-Aktionärinnen und Aktionäre sind verunsichert. Sie wollen endlich wissen, wie es mit der Bank mit all ihren Problemen weitergeht. Die Credit Suisse selbst vertröstet seit Wochen auf Ende Oktober, auf den Tag, an dem sie ihre Quartalszahlen bekannt geben wird.

Sie verschafft sich so Zeit, um die neue Strategie seriös auszuarbeiten und sich mit den wichtigsten Aktionären auszutauschen. Das macht Sinn, denn ein weiterer Fehltritt kann sich die Bank nicht leisten. Aber das Zeitspiel führt halt auch dazu, dass die Aktie weiter unter Druck gerät.

Dass die Aktie heute so stark reagiert, hat auch mit dem Gerücht an sich zu tun. Eine Kapitalerhöhung würde den Wert der bestehenden Aktien verwässern. Zudem haben im Zuge der Zinsschritte der Notenbanken und der sinkenden Aktienmärkte in dieser Woche auch die Bankaktien generell verloren. Zum Vergleich: Auch die UBS-Aktie verzeichnet aktuell ein Minus um 4 Prozent.