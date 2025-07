Das grösste Eisenbahnunternehmen der USA im Güterverkehr, Union Pacific, kauft die Nummer vier, Norfolk Southern, für 85 Milliarden Dollar. Es ist die grösste Übernahme in dieser Branche – dadurch entsteht ein Bahnunternehmen, welches als einziges über ein Schienennetz im ganzen Land verfügt.

Grösste Fusion in der US-Eisenbahngeschichte im Güterverkehr

Grösstes Unternehmen: Die Eisenbahn hat in den USA eine besondere Bedeutung. Sie hat bei der Erschliessung des Landes vor 150 Jahren eine grosse Rolle gespielt. Beteiligt am Aufbau des Schienennetzes war damals auch die im Jahr 1862 gegründete Union Pacific. Nun wagt die Firma erneut einen historischen Schritt. Sie übernimmt den bisherigen Konkurrenten Norfolk Southern für 85 Milliarden Dollar. Beide Unternehmen sind im Gütertransport in den USA und somit in der Lieferkette und der Versorgung des Landes entscheidend. Sie transportieren alles Mögliche; Güter für den täglichen Gebrauch, Rohstoffe, Container und vieles mehr. Durch den Zusammenschluss entsteht ein Bahnunternehmen mit mehr als 50'000 Angestellten und einem kombinierten Börsenwert von mehr als 200 Milliarden Dollar.

Das ist speziell: Der Zusammenschluss zwischen Union Pacific und Norfolk Southern ist speziell, weil dadurch ein Unternehmen entsteht, welches über ein Schienennetz quer durch das ganze Land verfügt. Das gibt es derzeit in dieser Form nicht. Insofern verändert der Zusammenschluss das Transportwesen in den USA. Damit wird der Transport von der Ostküste zur Westküste und umgekehrt einfacher, es sollte weniger Verzögerungen geben. Dies versprechen zumindest die beiden Firmen. Union Pacific verfügt über ein Schienennetz im Westen und Norfolk Southern deckt den Osten ab. So gesehen ergänzen sich die beiden Firmen perfekt. Zusammen verfügen die beiden Bahnunternehmen über ein Streckennetz von mehr als 80'000 Kilometern und eine Flotte von fast 13'000 Lokomotiven.

Schienennetz wird vereint: Ost trifft auf West

Das Schienennetz von Union Pacific erstreckt sich von der Westküste bis Chicago.

Das Schienennetz von Norfolk Southern deckt den Osten der USA ab.

Vergleich mit der Schweiz: Um die Dimension des Zusammenschlusses in den USA zu verstehen, lohnt sich der Vergleich mit der Schweiz. 2024 wurden im Güterverkehr auf dem Schweizer Schienennetz Transportleistungen von insgesamt 9.6 Milliarden Netto-Tonnenkilometern erbracht. Netto-Tonnenkilometer sind im Gütertransport eine Messgrösse, welche angibt, wie viele Güter über wie viele Kilometer transportiert worden sind. Zum Vergleich: Allein Union Pacific transportiert 135-mal mehr Güter als der gesamte Schienentransport der Schweiz.

Legende: Güterzug in Kentucky Norfolk Southern

Eisenbahn fest verankert in der Geschichte der USA: Insbesondere Union Pacific hat in der Geschichte der USA eine Sonderrolle. Das Unternehmen wurde bereits 1862 gegründet, mit einem Auftrag des damaligen Präsidenten Abraham Lincoln. Das Unternehmen wurde beauftragt, das Schienennetz in den USA aufzubauen und entsprechende Verbindungen zu schaffen.

Präsident Lincoln gab Union Pacific Auftrag zum Bau der Eisenbahn

Auftrag von Präsident Abraham Lincoln an Union Pacific im Jahr 1863: Bau des ersten nationalen Schienennetzes der USA.

Gruppe von Passagieren unterwegs auf dem US-Schienennetz, in den 1880er-Jahren.

Dampflokomotive überquert den Fluss Des Moines in Iowa. Die Brücke wurde 1901 gebaut und später von Union Pacific ersetzt.

Historischer Moment am 10. Mai 1869 in Promontory, Utah. Die Gleisbauer aus dem Osten treffen auf die Gleisbauer aus dem Westen, die erste transkontinentale Eisenbahnlinie der USA wird fertiggestellt. Damit war es erstmals möglich, San Francisco mit dem Zug zu verlassen und nach zehn Tagen New York zu erreichen.

Das sagen die Behörden: In der jüngeren Vergangenheit waren die Behörden und die amerikanische Regierung skeptisch gegenüber grossen Zusammenschlüssen im Schienengütertransport. Fusionen bedeuten, dass es weniger Konkurrenz gibt und dass die Preise für den Transport steigen könnten. Mit dem Machtwechsel im Weissen Haus sind nun Leute an der Spitze, welche gegenüber einer Übernahme von Norfolk Southern durch Union Pacific aufgeschlossener sein könnten. Zudem will die Regierung von Donald Trump die industrielle Produktion in den USA fördern und dazu braucht es eine bessere Vernetzung im Gütertransport auf der Schiene.