«Schweiz aktuell» hat anonym mit einem vom Stellenabbau betroffenen Mitarbeiter von SR Technics gesprochen.

SRF News: Sie haben am vergangenen Freitag vom geplanten Stellenabbau erfahren. Wie war das für Sie als langjähriger Mitarbeiter?

Betroffener Arbeitnehmer: Es war ein Schock. Viele der Betroffenen sind langjährige Mitarbeiter, Familienväter und zum Teil kurz vor der Pensionierung. Für sie wird es nicht einfach, einen neuen Job zu finden. Es tut weh, zu sehen, wie Mitarbeiter die Firma, in die sie ihr Herzblut investiert haben, verlassen müssen.

SR Technics hat in den vergangenen Jahren immer wieder Stellen gestrichen. Warum waren Sie vom aktuellen Abbau überrascht?

Vor rund fünf Monaten sind Mitglieder der Geschäftsleitung zu uns gekommen und haben gesagt, dass sie an unser Produkt glauben und wir eine Zukunft haben werden. Jetzt heisst es, dass wir nicht rentieren. Dafür haben wir kein Verständnis. Die Stimmung unter den Mitarbeitern ist schlecht.

Wie deuten Sie diesen Stellenabbau?

Für mich zeigt sich einmal mehr, dass man schon lange nicht mehr an den Standort Zürich geglaubt hat. An verschiedenen Standorten im Ausland wurde die Produktion ausgebaut. Nur in Zürich hat das Unternehmen nicht mehr investiert, sondern nur noch Pflästerli-Politik betrieben, also notdürftig das geflickt, was unbedingt nötig war.