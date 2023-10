Nachdem die US-Gesundheitsbehörde FDA den Herstellern von homöopathischen Augentropfen den Vertrieb ihrer Produkte im September dieses Jahres verunmöglicht habe, seien massive Umsatzeinbussen in den USA gefolgt.

Legende: Die Similasan-Gruppe will an ihrem Standort in Jonen AG 27 Stellen abbauen. Keystone/ GAETAN BALLY