Als H&M 2004 eine Kooperation mit dem Stardesigner Karl Lagerfeld einging, rümpften einige zunächst die Nase. Doch die Kampagne wurde zum Grosserfolg. Seither hat der schwedische Moderiese mit verschiedenen Designerinnen und Designern zusammen gearbeitet.

Sei es in der Mode, in der Gastronomie oder in der Lebensmittelbranche: Immer häufiger schliessen sich Brands zusammen. So kommt es, dass das altehrwürdige Luxushaus Louis Vuitton mit der aus der Skateboard-Szene stammenden Marke «Supreme» kollaboriert. Jüngst hat das Traditionshaus aus Paris gar Pharrell Williams als Men's Creative Director angekündigt. «Im Kern geht es bei der Marken-Kollaboration darum, neue Zielgruppen zu erschliessen respektive Welten zusammenzubringen.» Würde dies auf sinnvolle Weise getan, sei dies meist für beide Seiten fruchtbar, sagt Benjamin Gilgen von der HWZ.