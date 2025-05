Individualbesteuerung Wenn Heiraten sich nicht rechnet

Die Vorlage zur Einführung der Individualbesteuerung kommt am Mittwoch ein zweites Mal in den Nationalrat, nachdem beide Kammern in der ersten Beratungsrunde dem Ansinnen knapp zugestimmt haben. Konsens herrscht darüber, die steuerliche Diskriminierung der Ehe abzuschaffen. Druck machen zwei Volksinitiativen aus den Reihen der FDP-Frauen und der Mitte-Partei.

Ob die Vorlage zur Individualbesteuerung ins Trockene kommt, ist aber offen, weil das «Wie» bei der Abschaffung der Heiratsstrafe umstritten ist. Namentlich bei der Höhe des Kinderabzugs und beim Progressionsmodell sind sich die Räte nicht einig.

Die Nationalratskommission will nun einen Mittelweg nehmen, damit die finanziellen Verluste für Bund und Kantone bei der Einführung der Individualbesteuerung geringer ausfallen als zunächst geplant. Die Mehrheiten in der Kommission waren aber knapp. (sda)