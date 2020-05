Im Interview spricht sich die Ökonomin Monika Schnitzer für das Festhalten an den Umwelt-Vorgaben aus und appelliert an die Solidarität unter den europäischen Ländern.

Monika Schnitzer wurde in diesem Jahr in den Sachverständigenrat der Deutschen Bundesregierung berufen und gehört damit neu zu den fünf «Wirtschaftsweisen».

SRF: Besteht die Gefahr, dass wir uns den Klimaschutz in dieser schweren Krise nicht mehr leisten können oder wollen?

Monika Schnitzer: Das behaupten zumindest die Lobbyisten, die jetzt die Chance wittern, dass sie aus ihren Verpflichtungen herauskommen, denen sie lange nicht nachgekommen sind.

Der Verkehrssektor hat beispielsweise bisher gar nichts dazu beigetragen, den CO2-Ausstoss zu verringern. Was man an effizienteren Motoren zustande gebracht hat, wurde dadurch konterkariert, dass grössere Autos mit mehr PS verkauft wurden.

An dieser Stelle nachzugeben, wäre der falsche Weg, das sind wir auch den kommenden Generationen schuldig.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht vom «Green Deal». Soll man an diesem unbedingt festhalten?

Man muss diese Krise als Chance nehmen, um in Zukunftstechnologien zu investieren. Wir werden jetzt einiges an Geld in die Hand nehmen, um dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft wieder in Fahrt kommt.

Wir können uns nicht leisten, dieses Geld zu verwenden, um alte Strukturen zu zementieren. Wir müssen jetzt wettbewerbsfähige, neue Zukunftstechnologien fördern, damit wir den Klimawandel schaffen und gleichzeitig wettbewerbsfähige Geschäftsmodelle unterstützen.

Die EU ist einer Zerreissprobe ausgesetzt, weil die Länder unterschiedlich betroffen sind. Wie verteilt man die Lasten der Corona-Krise?

Die Länder sind tatsächlich sehr unterschiedlich belastet. Einerseits sind die Gesundheitsauswirkungen sehr unterschiedlich, andererseits die Branchenstrukturen.

Italien und Spanien beispielsweise leben viel vom Tourismus, und der Tourismus wird in den nächsten Monaten, vielleicht in den nächsten ein oder zwei Jahren, nicht wieder so auf die Beine kommen. Sie sind stärker belastet als andere Länder, die mehr von der Fertigung leben.

Man muss nicht nur aus Solidaritätsgründen dafür sorgen, dass diese Länder unterstützt werden, sondern weil es in unser aller Interesse ist. Kein Land kann seine Wirtschaft wieder hochfahren, wenn gleichzeitig andere Länder die Krise nicht überwinden.

Das Interview führte Reto Lipp.