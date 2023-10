Eine Stunde länger «lädele» in Bern

Ab dem 1. Dezember dürfen Geschäfte in der Berner Innenstadt am Samstag bis um 18 Uhr offen bleiben – eine Stunde länger als bisher.

Im Gegenzug wird der Abendverkauf am Donnerstag um eine Stunde gekürzt.

Der Berner Regierungsrat bewilligte ein entsprechendes Pilotprojekt bis Ende 2025.

Der Abendverkauf am Donnerstag sei in den letzten Jahren weniger frequentiert. Hingegen seien die Geschäfte am späten Samstagnachmittag gut besucht, wie der Berner Regierungsrat mitteilte.

Legende: Die Läden in der Berner Innenstadt bleiben ab dem 1. Dezember samstags bis um 18 Uhr offen. Keystone/Christian Beutler

Die neuen Öffnungszeiten sollen den Einkaufsgewohnheiten der Kundinnen und Kunden entgegenkommen. Zudem soll sich der Detailhandel laut Communiqué im Vergleich zum Onlinehandel besser positionieren können.

Im Kanton Bern gelten derzeit folgende generellen Ladenöffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr und am Samstag von 7 bis 17 Uhr. Einmal wöchentlich ist ein Abendverkauf bis 22 Uhr erlaubt. Am Sonntag sind die meisten Geschäfte geschlossen.

Pilotprojekt von Sozialpartnern gefordert

Das Pilotprojekt soll Aufschluss über die Bedürfnisse und Einkaufsgewohnheiten der Kundinnen und Kunden geben, wie es weiter hiess. Die Wirtschaftsdirektion werde das Pilotprojekt nach Abschluss evaluieren und dabei auch die Auswirkungen auf das Verkaufspersonal berücksichtigen.

Mitte März 2023 hatten lokale Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften die Durchführung eines solchen Pilotprojektes gefordert. Parallel dazu soll auch über die Einführung eines Gesamtarbeitsvertrags (GAV) für das Verkaufspersonal diskutiert werden.