Legende: Reuters / Maxim Shemetov

Den eigentlichen Jahreswechsel feierte China in der Nacht von Montag auf Dienstag: Um Mitternacht endete nach dem Mondkalender das Jahr der Holzschlange und ging in das Jahr des Feuerpferdes über. Das Pferd gehört zu insgesamt zwölf Tierkreiszeichen und steht Astrologinnen und Astrologen zufolge unter anderem für Stärke, Unabhängigkeit, aber auch impulsives Verhalten und Sturheit.

In der Volksrepublik wurde im Staatsfernsehen die traditionelle Neujahrsgala ausgestrahlt: Viele in- und ausländische Künstlerinnen und Künstler, aber auch eine penibel choreographierte Show mit Gesangs-, Tanz- und Kabarettdarbietungen waren zu sehen. Die Show gilt wie jedes Jahr als Schaufenster für die Visionen und Ambitionen der allein regierenden Kommunistischen Partei.

Nach einer viel beachteten Vorführung 2025 tanzten auch in diesem Jahr wieder humanoide Roboter auf der Bühne. Zu erwähnen sind auch die diversen, sehr aufwendigen Drohnenshows, die dieses Jahr erneut in zahlreichen Metropolen der Volksrepublik zu sehen waren. (dpa)