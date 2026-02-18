Darum geht es: In China hat das neue Jahr, das Jahr des Feuerpferdes, begonnen. Weil das asiatische Neujahrsfest auch in anderen Ländern wie Vietnam oder Thailand zuweilen mehrere Wochen dauert, werden während dieser Zeit viele Fabriken geschlossen – es fehlt schlicht an Personal. Das hat auch grossen Einfluss auf die Weltwirtschaft.
Das Jahr des Feuerpferdes
Den eigentlichen Jahreswechsel feierte China in der Nacht von Montag auf Dienstag: Um Mitternacht endete nach dem Mondkalender das Jahr der Holzschlange und ging in das Jahr des Feuerpferdes über. Das Pferd gehört zu insgesamt zwölf Tierkreiszeichen und steht Astrologinnen und Astrologen zufolge unter anderem für Stärke, Unabhängigkeit, aber auch impulsives Verhalten und Sturheit.
In der Volksrepublik wurde im Staatsfernsehen die traditionelle Neujahrsgala ausgestrahlt: Viele in- und ausländische Künstlerinnen und Künstler, aber auch eine penibel choreographierte Show mit Gesangs-, Tanz- und Kabarettdarbietungen waren zu sehen. Die Show gilt wie jedes Jahr als Schaufenster für die Visionen und Ambitionen der allein regierenden Kommunistischen Partei.
Nach einer viel beachteten Vorführung 2025 tanzten auch in diesem Jahr wieder humanoide Roboter auf der Bühne. Zu erwähnen sind auch die diversen, sehr aufwendigen Drohnenshows, die dieses Jahr erneut in zahlreichen Metropolen der Volksrepublik zu sehen waren. (dpa)
Alle reisen: Während Neujahr reisen fast alle Chinesinnen und Chinesen nach Hause. Für viele ist es das einzige Mal im Jahr, dass sie ihre Familie sehen. Die Neujahrsreisetätigkeit in China gilt als grösste Migrationsbewegung der Welt: Rund eine Milliarde Menschen sind da unterwegs. Die chinesischen Behörden rechnen sogar mit insgesamt 9.5 Milliarden Reisebewegungen in den nächsten vier Wochen.
Das chinesische Neujahr hat einen viel grösseren Einfluss auf die Weltwirtschaft als etwa Weihnachten.
Weltweite Folgen: Die Schliessung vieler Fabriken in China und anderen asiatischen Ländern bedeutet, dass Importeure auch hierzulande weit im Voraus und gut planen müssen – denn es muss mit wochenlangen Lieferverzögerungen gerechnet werden. «Das chinesische Neujahr hat einen viel grösseren Einfluss auf die Weltwirtschaft als etwa Weihnachten», stellt SRF-Wirtschaftsredaktor Pascal Lago fest.
Vorteile für China: Für die Volksrepublik wiederum ist das wochenlange Neujahrsfest ein Segen. Es kurbelt den Binnenkonsum und damit die Wirtschaft an. Denn mit Neujahr werden milliardenfach Geschenke gekauft, die mit nach Hause gebracht werden. Und so kommt das Neujahrsfest der Zentralregierung in Peking angesichts des in letzter Zeit eher stagnierenden Inlandkonsums der Chinesinnen und Chinesen gerade recht.