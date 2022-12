In den grössten Schweizer Städten haben die Besucherzahlen der Weihnachtsmärkte wieder den Stand von vor der Corona-Pandemie erreicht.

Die Weihnachtsmärkte von Bern, Basel, Chur und Genf ziehen positive Bilanzen.

Einzig das Regenwetter war mancherorts ein Wermutstropfen für die Begeisterung.

04:55 Video Aus dem Archiv: Bieler Weihnachtsmarkt ist zurück Aus Schweiz aktuell vom 08.12.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 55 Sekunden.

Bis zu einer Million Menschen haben den Basler Weihnachtsmarkt besucht. Dies teilt der Kanton Basel-Stadt mit. Das entspricht den Besucherzahlen, wie sie sich die Stadt am Rhein vor Coronazeiten gewohnt gewesen ist.

Überdurchschnittlich viele Gäste aus Spanien und Italien hätten den Weihnachtsmarkt in der Stadt am Rhein besucht, so der Kanton in einer weiter. Der Markt dauerte von Ende November bis am 23. Dezember und fand auf dem Barfüsser- und dem Münsterplatz statt.

1 / 5 Legende: Am Weihnachtsmarkt in Genf spielte nur das Wetter auf der falschen Klaviatur. Keystone 2 / 5 Legende: In Basel strömten vor allem viele Touristen an die beliebte Weihnachtsveranstaltung. Keystone 3 / 5 Legende: Noch vor einem Jahr drehte sich der Betrieb auf dem Berner Münsterplatz nicht so unbeschwert. Keystone 4 / 5 Legende: Auf der Kleinen Schanze in Bern sind die Standbesitzerinnen und -besitzer mit den Umsätzen zufrieden. Keystone 5 / 5 Legende: In Chur ist die Corona-Pandemie nicht spurlos am Weihnachtsmarkt vorbeigegangen. Dieses Jahr fehlten etliche Anbieter. Keystone

Auch in Genf gibt sich die Organisatorin des Weihnachtsmarktes der «Englischen Anlagen» zufrieden. Knapp 400'000 Personen hätten während der Adventszeit bei den 60 Ständen die Stimmung genossen. Das Wetter sei mit rund einem Drittel Regentage der «einzige Wermutstropfen» gewesen, so die Organisatorin.

In Chur haben viele die Krise nicht überstanden

In Bern ziehen die Organisatoren des Sternenmarkts eine «äusserst positive Bilanz». 76 Hütten stehen für diesen Markt noch bis Ende des Jahres auf der Kleinen Schanze. Beim Weihnachtsmarkt auf dem Berner Münsterplatz ist die Erleichterung gross, dass keine Einschränkungen mehr gelten. «Die Umsätze 2022 sind wohl vergleichbar mit den Umsätzen vor Corona», sagte der Organisator gegenüber den Medien.

In Chur verzeichneten die Organisatoren des Christkindlimarktes wieder so viele Besucherinnen und Besucher wie vor der Corona-Pandemie, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Schade sei heuer gewesen, dass es weniger Stände gab als sonst, sagte die Sprecherin weiter. In den besten Zeiten seien es 40 Stände gewesen, in diesem Jahr waren es nur 30. Einige davon hätten die Corona-Krise nicht überstanden.