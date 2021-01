Der Pharmakonzern Novartis schreibt trotz Corona Gewinne und legt beim Umsatz zu. Allerdings ging die Pandemie nicht spurlos am Konzern vorbei: Ärztinnen und Ärzte haben wegen der Pandemie Behandlungen hinausgeschoben oder unterbrochen, was sich in den Geschäftsfeldern der Haut- und Augenheilkunde bemerkbar machte.

Zudem lagen vor allem im Frühling während des Shutdowns Forschungen, die an Patientinnen und Patienten in Spitälern durchgeführt werden müssen, brach. Normalität ist dank ersten Impfstoffen zwar in Sicht, aber es wird ein Weg der kleinen Schritte. Der Novartis-Chef Vas Narasimhan gibt sich für das laufende Jahr denn auch vorsichtig. Mit einer Normalisierung rechnet Novartis frühestens im dritten Quartal.

Das wären gute Nachrichten – vor allem für die Patientinnen und Patienten, die auf die Durchführung von neuen Therapien längst bekannter Krankheiten hoffen. Denn derzeit im Schatten der Pandemie stehen die zahlreichen neuen Entwicklungen – etwa gegen Krebs – die Novartis trotz erschwerten Bedingungen vorangetrieben hat.