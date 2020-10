Bei den DARPins handelt es sich um künstliche Antikörper, die an ein Molekül binden, welches das Coronavirus benötigt, um in die menschliche Zelle zu gelangen, wie SRF-Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler erklärt: «Wird dieser Vorgang blockiert, kann man die Vermehrung des Virus im menschlichen Körper stoppen.» In Experimenten mit Hamstern habe dies sehr gut funktioniert. Jetzt stünden Tests mit Menschen an. «Zuerst muss man nun schauen, ob die Antikörper für den menschlichen Körper unschädlich sind. Danach wird sich zeigen, ob sie auch wirken.» Dabei könnten – wie bei jedem neuen Wirkstoff – auch Komplikationen auftreten, so Häusler. Allerdings habe Molecular Partners bereits ähnliche Antikörper gegen andere Krankheiten getestet – und dabei seien nie schwere Nebenwirkungen aufgetreten. «Man darf also vorsichtig optimistisch sein», so der Wissenschaftsredaktor. Und das Beste: Sollte sich der Wirkstoff bewähren, könnte er rasch in grossen Mengen und günstig hergestellt werden.