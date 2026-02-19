Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat 2025 einen Reingewinn von 9 Milliarden Franken erwirtschaftet. Das entspricht einem Minus von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Auch der Umsatz von Nestlé sank, um 2 Prozent, auf rund 89.5 Milliarden Franken.

Dennoch verzeichnet Nestlé ein organisches Wachstum für das vergangene Jahr. Das heisst: Die tatsächliche Nachfrage nach Produkten von Nestlé ist gestiegen.

Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe ausgeklammert betrug das organische Wachstum 3.5 Prozent nach 2.2 Prozent im Jahr zuvor, wie der Hersteller von Nespresso-Kaffee, Kitkat-Schokoriegeln und Purina-Tierfutter mitteilt. Dieses ging vor allem auf Preisanpassungen von 2.8 Prozent zurück. Hintergrund des Umsatzrückganges war vor allem die Dollarschwäche respektive der starke Franken.

Im vierten Quartal belief sich das organische Wachstum auf 4 Prozent nach 4.3 Prozent im dritten Quartal. Der grossangelegte Rückruf von Babynahrung in gegen 60 Ländern wegen einer giftigen Zutat erfolgte weitgehend erst Anfang 2026 und hatte darum keinen Effekt auf die Zahlen von 2025.

Trotz hohem Schuldenberg hält der Konzern an seiner Dividendenpolitik fest: Die Auszahlung steigt zum 30. Mal in Folge, und zwar auf 3.10 Franken je Aktie nach 3.05 Franken im Jahr davor.

Nestlé will mit einer neuen Strategie noch mehr aufs Tempo drücken

Für künftig wieder stärkeres Wachstum schärft der seit gut fünf Monaten amtierende CEO Philipp Navratil die Konzernstrategie. Demnach richtet Nestlé seinen Fokus wie erwartet stärker auf die vier Sparten Kaffee, Heimtierprodukte und Nutrition, die zusammen rund 70 Prozent des Umsatzes ausmachen, sowie auf Kulinarikprodukte und Snacks.

Nutrition und Nestlé Health Science werden zu einem gemeinsamen Geschäft zusammengeführt, um die Marktstellung zu stärken und Synergien zu nutzen. Im Bereich Kulinarik und Snacks will der Konzern das Portfolio weiter straffen und Marken reduzieren. Dazu zählen auch fortgeschrittene Verhandlungen über den Verkauf des verbleibenden Speiseeisgeschäfts an Froneri.

Beim Ausblick bleibt das Management wegen des schwierigen Umfelds wie erwartet vorsichtig. Nestlé erwartet ein organisches Wachstum von etwa 3 bis 4 Prozent.