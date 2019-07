Weil das junge Biotech-Unternehmen noch kein Medikament auf dem Markt hat, hat es im ersten Halbjahr 2019 noch kaum Einnahmen generiert. Gleichzeitig hat Idorsia aber Geld in die eigene Forschung investiert. So bleibt unter dem Strich im ersten Halbjahr ein Reinverlust von rund 230 Millionen Franken (Verlust in der Vorjahresperiode: 159 Millionen Franken).

Man habe im ersten Halbjahr vor allem aufwändig Patienten rekrutiert für vier klinische Studien zu neuen Medikamenten, heisst es in einer Medienmitteilung. Idorsia verfügte Ende Juni noch über Finanzmittel in der Höhe von gut einer Milliarde Franken. Mit diesem Geld wird die Forschungsarbeit weiterfinanziert.