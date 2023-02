Im Kampf gegen die hohe Inflation lässt die Bank von England nicht locker und treibt den Leitzins weiter nach oben. Wie an den Finanzmärkten erwartet, hob sie ihn um einen halben Punkt auf 4.0 Prozent an. Die Entscheidung war jedoch intern umstritten und fiel mit 7 zu 2 Stimmen. Es war bereits der zehnte Zinsschritt in Serie. Doch signalisierten die Währungshüter, dass der Zinsgipfel naht. Zugleich geht die Notenbank davon aus, dass die Inflation wahrscheinlich ihren Höhepunkt erreicht hat.