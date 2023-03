Legende: Ohne Mikrochips geht fast gar nichts – in einem daumennagelgrossen Chip können Milliarden Transistoren untergebracht werden. Keystone/Christian Beutler

Moderne Technik ist nicht möglich ohne Mikrochips: In einem Smartphone sind rund 160 Chips verbaut, in einem modernen Auto mit Hybridmotor sind es deren 3500. Pro Jahr und Person werden weltweit rund 140 Mikrochips hergestellt – unvorstellbar viele also. Nur zehn Prozent der Chips werden derzeit in Europa produziert, die meisten stammen aus Asien.