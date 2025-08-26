Die Wettbewerbskommission (Weko) hat die Übernahme der ehemaligen Migros-Tochter Hotelplan durch den Reiseveranstalter Dertour genehmigt.

Nach einer vertieften Prüfung kam die Behörde zum Schluss, dass der Wettbewerb in der Schweiz durch den Zusammenschluss nicht beeinträchtigt sei.

Zwar führe die Fusion in einzelnen Märkten zu einer stärkeren Konzentration, schreibt die Weko in einer Medienmitteilung. Allerdings hätten Reisende weiterhin verschiedene Alternativen: So stünden neben klassischen Reisebüros auch Online-Plattformen sowie Direktbuchungen bei Airlines und Hotels zur Verfügung. Diese Vielfalt sorge dafür, dass Preis- und Angebotsvergleiche weiterhin möglich seien.

Legende: Die Hotelplan Group verfügt über 80 Filialen schweizweit. KEYSTONE/Christian Beutler

Die Migros hatte am Mitte Februar die Veräusserung des grössten Teils der Hotelplan-Gruppe an den deutschen Reiseveranstalter Dertour angekündigt. Dertour führt in der Schweiz unter anderem die Marken Helvetic Tours und Kuoni. Gemeinsam betreiben beide Unternehmen hierzulande über 150 Reisebüros.