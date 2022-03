Der Krieg in der Ukraine hat die Unsicherheit für den weiteren Gang der Weltwirtschaft erhöht. Insbesondere eine weitere Eskalation des Konflikts würde die Aussichten eintrüben, teilte die SNB mit.



In ihrem Basisszenario für die Weltwirtschaft geht die Nationalbank aber noch davon aus, dass sich die globale Konjunkturerholung trotz des Kriegs fortsetzen wird. Zwar würden die Energiepreise vorerst hoch bleiben, erklärte die SNB. In den grossen Wirtschaftsräumen werde es aber nicht zu einer akuten Energieknappheit kommen.