Der Zinsschritt in den USA kommt nicht überraschend. Die beständig hohe und weiter steigende Inflation liess der US-Notenbank kaum eine andere Wahl, als die Zinsen anzuheben. Sie ist mit diesem Vorgehen nicht allein: Auch in Grossbritannien, Kanada oder Norwegen haben Notenbanken die Zinsen erhöht. Selbst die Europäische Zentralbank hat signalisiert, dass das Ende der ultra-lockeren Geldpolitik in der Eurozone langsam naht. Das dürfte auch für die Schweiz ein Zeichen sein, dass eine Normalisierung der Geldpolitik bevorsteht. Mit Spannung richtet sich deshalb nächste Woche der Fokus auf die Schweizerische Nationalbank – sie stellt nächsten Donnerstag ihre geldpolitische Lagebeurteilung vor.