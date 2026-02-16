Die Schweizer Wirtschaft ist im vierten Quartal real um 0.2 Prozent gewachsen.

Der Dienstleistungssektor wuchs dabei verhalten, der Industriesektor stagnierte, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilte.

Die Schweizer Wirtschaft hat sich im Schlussquartal 2025 etwas von den Folgen des US-Zollhammers erholt. Die Zahl liegt im Rahmen der Expertenschätzungen, die gemäss AWP-Umfrage in einer Bandbreite von +0.1 Prozent bis +0.4 Prozent waren.

Im dritten Quartal war die hiesige Wirtschaft wegen des Zoll-Hammers von Donald Trump deutlich ins Minus gerutscht. Das BIP war um 0.5 Prozent rückläufig und damit deutlich schlechter ausgefallen als damals erwartet. Nun hat sich die Wirtschaft zumindest leicht erholt.

Legende: Die Schweizer Wirtschaft wächst im vierten Quartal leicht, wie das Seco mitteilte. KEYSTONE/Christian Beutler

Für das Gesamtjahr 2025 ergibt sich laut der ersten Seco-Schnellschätzung ein reales BIP-Wachstum von 1.4 Prozent nach 1.2 Prozent im Jahr davor. Dies liegt deutlich unter dem durchschnittlichen Wirtschaftswachstum der Schweiz, das laut Seco ab 1981 bei 1.8 Prozent lag.

Unischeres Umfeld

Das herausfordernde internationale Umfeld habe die exportorientierte Industrie im letzten Jahr gebremst, während der Dienstleistungssektor im historischen Vergleich überdurchschnittlich zulegte, so das Seco.

Die aktuellen Daten basieren auf einer Schnellschätzung des Seco nach 45 Tagen. Noch unvollständig verfügbare Grunddaten werden dabei mit prognostizierten Werten ergänzt. Die später verfügbaren vollständigen und aktualisierten Daten könnten das Ergebnis entsprechend noch etwas verändern. Die detaillierte erste Schätzung wird dann am 27. Februar publiziert.