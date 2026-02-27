Die Erwartungen für die Schweizer Wirtschaft haben sich im Februar gemäss dem KOF-Konjunkturbarometer aufgehellt.

Damit festigen sich die positiven Aussichten.

So stieg das Barometer um 0.9 Punkte auf 104.2 Zähler, wie das KOF Institut der ETH Zürich mitteilte. Nach leichtem Rückgang zu Jahresbeginn setze es damit die Aufwärtsentwicklung der vorhergehenden Monate fort und bleibe über dem mittelfristigen Durchschnittswert, heisst es in dem Communiqué weiter.

Hierbei liegt es auch klar über den von der Nachrichtenagentur AWP erhobenen Schätzungen, die im Bereich von 102.5 bis 103.1 Punkten lagen.

Dabei hätten sich die Indikatoren der Konsumnachfrage wie auch der Auslandsnachfrage positiv entwickelt. Dagegen hätten vor allem die Indikatoren des verarbeitenden Gewerbes zurückstecken müssen.

Schwächen in Metall, Stärke in Elektro

Innerhalb des produzierenden Gewerbes (verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe) wiederum standen laut dem KOF vor allem die Indikatoren der Vorproduktehaltung sowie der allgemeinen Geschäftslage unter Druck. Positive Aussichten bei den Indikatoren für die Beschäftigung sowie der Exportwirtschaft federten diese allerdings ab.

Legende: Die zuletzt positive Entwicklung der Wirtschaft bestätigt auch das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco. Keystone/GAETAN BALLY

Derweil entwickelte sich die Mehrheit der Indikatoren des verarbeitenden Gewerbes negativ. Insbesondere die Indikatoren des Metallbereichs sowie des Bereichs der Papier- und Druckerzeugnisse mussten zurückstecken. Dagegen verbesserten sich die Indikatoren der Elektro- sowie Textilindustrie.

Das KOF-Konjunkturbarometer ist ein sogenannter vorlaufender Sammelindikator. Es basiert auf einer Vielzahl von Indikatoren und soll anzeigen, wie sich die Schweizer Konjunktur in der nahen Zukunft entwickeln dürfte.

Seco: Wirtschaft wächst im Schlussquartal

Auch ein Blick ins vierte Quartal 2025 stimmt positiv: Die Wirtschaft ist wie erwartet gewachsen. Das reale Bruttoinlandprodukt (BIP) legte in der Periode von Oktober bis Dezember 2025 auf bereinigter Basis gegenüber dem Vorquartal um 0.2 Prozent zu, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilte.

Das Seco hatte bereits vor zwei Wochen in einer ersten Schnellschätzung ein Wachstum in dieser Höhe gemessen. Der aktuelle Wert liegt höher als in den beiden Vorquartalen. Damals lag das Wachstum bei -0.4 respektive 0.1 Prozent. Das Seco schreibt denn auch von einer «stabilisierten» Entwicklung zum Jahresende.

Getragen wurde das Wachstum laut dem Seco von der Binnennachfrage. So sei der private Konsum mit plus 0.4 Prozent erneut solide gewachsen. Die verschiedenen Branchen entwickelten sich uneinheitlich.