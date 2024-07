Holcim verlegt Arbeitsplätze von Holderbank weg in die Zentrale

Konzentration in Zug

Der Zementkonzern Holcim stärkt seine Zentrale in Zug.

200 Arbeitsplätze werden von Holderbank AG weg an den Hauptsitz verlagert.

Der Umzug soll 2026 umgesetzt werden.

Mit der Konzentration in Zug endet nach 114 Jahren die Präsenz von Holcim in der Aargauer Gemeinde Holderbank, wo der Zementkonzern seine Wurzeln hat. Der Umzug an den Hauptsitz solle die Zusammenarbeit der Mitarbeiter und der Bereiche fördern, hiess es von Holcim. Stellen würden keine abgebaut.

Auch würden die Mitarbeitenden beim Wechsel nach Zug unterstützt, versicherte Holcim. Dazu gehört den Angaben zufolge auch finanzielle Hilfe für den Arbeitsweg oder bei einem Wohnortswechsel von Betroffenen. Vor der Zusammenlegung wird der Hauptsitz in Zug renoviert und erweitert.

Künftig sollen dort insgesamt mehr als 400 Personen arbeiten.

Schweiz bleibt wichtiger Markt

Der Konzern will in der Schweiz weiter expandieren – schliesslich ist und bleibe das Land einer der wichtigsten Märkte, wie es von Holcim hiess. «Die Schweiz ist ein Pioniermarkt für uns und der Innovationsmotor», sagte ein Konzernsprecher.

Legende: Als der Zementkonzern Holderbank 2001 seinen Firmennamen in Holcim änderte, posierte der damalige Gemeindepräsident von Holderbank AG, Simon Läuchli, als Gag mit einem entsprechenden Ortsschild. Keystone/Michele Limina

Erst kürzlich gab Holcim bekannt, rund 250 Millionen Franken in seine drei Schweizer Zementwerke investieren zu wollen. Damit soll die Verwendung fossiler Brennstoffe bei der Herstellung von Zement sinken und die künftigen Grenzwerte der Luftreinhalteverordnung eingehalten werden.

Geschichte begann in Holderbank

Holcim hat seine Wurzeln in der Aargauischen Portlandcement-Fabrik in Holderbank, die am 15. Februar 1912 von Adolf Gygi gegründet wurde. 1914 fusionierte die damals modernste und leistungsfähigste Zementfabrik Holderbank mit der Rheintalischen Cementfabrik Rüti des Industriellen Ernst Schmidheiny.

Damit begann der Aufstieg der Familie Schmidheiny, die das Schweizer Zementgeschäft über Generationen prägen sollte. Thomas Schmidheiny ist heute noch grösster Holcim-Aktionär.