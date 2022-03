Lindt & Sprüngli vollzieht bei seiner Geschäftstätigkeit in Russland eine spektakuläre Kehrtwende. Am Dienstag – anlässlich der Jahresmedienkonferenz – hat der Schokoladenproduzent bekräftigt, dass er seine acht Geschäfte in Russland weiter betreibe.

Nur einen Tag später, am Mittwoch, zieht das Unternehmen die Reissleine und teilt mit: «Wir haben unsere Geschäftstätigkeit in Russland neu evaluiert und uns dazu entschlossen, vorübergehend unsere Shops per sofort zu schliessen.»

Für Adrienne Suvada, Dozentin für Unternehmenskommunikation an der ZHAW, ist ein solcher Schritt der «kommunikative Super-GAU», wie sie gegenüber Radio SRF sagt: «Es ist eigentlich unverständlich».



Wenn man eine Medienkonferenz veranstalte wie Lindt & Sprüngli am Dienstag, dann sollte das Unternehmen erst recht mögliche Reaktionen antizipieren, so Suvada. «Wenn man so schnell einknickt, hat man entweder die Hausaufgaben nicht richtig gemacht oder will sich schnell wieder aus der Kritik herausnehmen.»

Vielmehr sollte ein Unternehmen seiner Linie treu sein, rät die Dozentin für Unternehmenskommunikation. Ob diese Linie richtig oder falsch ist, könne immer noch diskutiert werden.