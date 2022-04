Firmen mit Standorten in Russland stehen unter Druck, sich zurückzuziehen. Gleichzeitig haben sie eine Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeitern vor Ort. Die Ems-Chemie sagt, dass sie deshalb am Russland-Geschäft festhält.

Warum die Ems-Chemie in Russland bleiben will

Am 14. März forderte die Konzernchefin von Ems-Chemie, Magdalena Martullo-Blocher, die Mitarbeitenden in einer E-Mail auf, in der Kommunikation von «Ukraine-Konflikt» statt «Krieg» zu sprechen.

Ems-Werke in Russland Box aufklappen Box zuklappen Die Ems-Chemie betreibt in Russland zwei Fabriken mit rund 60 Mitarbeitenden. Es sind Zulieferwerke für internationale Autohersteller, die in Russland produzieren. Zum Umsatz der Gruppe tragen sie nur knapp 1 Prozent bei.

In der breiten Öffentlichkeit sorgte das für Kritik. In Russland tätige Unternehmen stehen momentan unter besonderer Beobachtung. Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé etwa wird wiederholt dazu aufgefordert, sich aus dem Markt zurückzuziehen und soll deshalb sogar Opfer einer Cyber-Attacke geworden sein. Nestlé selbst dementierte den Angriff allerdings.

Für die Ems ist es noch zu früh, zu entscheiden

Was ist also die Strategie der Ems-Chemie? Es sei noch zu früh, um eine definitive Entscheidung zu treffen, meint die Konzernchefin. Momentan sei wichtig, dass die Mitarbeitenden vor Ort ihren Lohn erhielten. «Der Alltag ist schon sehr schwierig in Russland. Es ist klar, dass man in einem Land, in dem es keine Kurzarbeit oder Arbeitslosenversicherung gibt, nicht auch noch Entlassungen machen will», sagt Martullo-Blocher im Eco Talk. Die Bevölkerung in Russland habe keinerlei Einfluss auf Entscheidungen der Führungsriege.

Auch bei den Sprachregelungen geht es laut Martullo-Blocher um den Schutz der Mitarbeitenden vor Ort. Diesen drohten bis zu 15 Jahre Gefängnis, wenn sie das Wort «Krieg» im Zusammenhang mit der Ukraine erwähnen.

Unternehmen sind allen Anspruchsgruppen verpflichtet

Dass ein Rückzug nicht leichtfertig geschehen sollte, dem pflichtet auch die Wirtschaftsethikerin Dorothea Baur bei. Aus ethischer Sicht seien Unternehmen allen Anspruchsgruppen verpflichtet. Dazu gehörten auch die Angestellten in Russland. Gerade, weil diese unter Umständen nichts mit Putin und seinem Umfeld zu tun hätten.

Es herrscht ein Krieg und wenn die Propaganda etwas anderes suggeriert in Russland, dann ist es die Aufgabe der Unternehmen, die noch präsent sind, die Wahrheit ins Spiel zu bringen.

Trotzdem beurteilt sie die Sprachregelung bei der Ems-Chemie kritisch. Viele Russinnen und Russen könnten inzwischen sehr gut abwägen, welche Worte sie wählen. «Und warum sollte man die Wahrheit vorenthalten? Es herrscht ein Krieg und wenn die Propaganda etwas anderes suggeriert in Russland, dann ist es die Aufgabe der westlichen Unternehmen, die noch präsent sind, die Wahrheit ins Spiel zu bringen.»

Enteignung als rote Linie

Auch wenn Martullo-Blocher am Russland-Geschäft festhalten will, gibt es auch für sie eine rote Linie. Noch einmal über die Bücher müsse man, falls sich die westlichen Abnehmer der Firma aus Russland zurückziehen würden. Und: «Wir würden sicher rausgehen, wenn es Enteignungen gibt.»