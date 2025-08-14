Der Bitcoin ist in Asien auf ein Rekordhoch von 124'002.49 US-Dollar gestiegen.

Haupttreiber der Rally ist die Erwartung einer lockereren Geldpolitik der US-Notenbank Fed.

Verstärkt wird der Aufwärtstrend durch anhaltende Käufe institutioneller Anlegerinnen und Anleger sowie eine industriefreundliche Regulierung unter US-Präsident Donald Trump.

«Technisch gesehen könnte ein nachhaltiger Ausbruch über 125'000 Dollar den Bitcoin auf 150'000 Dollar treiben», schrieb IG-Marktanalyst Tony Sycamore in einer Analyse.

Im Sog des Höhenflugs erreichte auch die zweitgrösste Kryptowährung Ether mit 4780.04 Dollar den höchsten Stand seit Ende 2021. Seit Jahresbeginn hat der Bitcoin fast 32 Prozent zugelegt. Trump, der sich selbst als «Krypto-Präsident» bezeichnet, hatte nach seiner Rückkehr ins Weisse Haus eine für die Branche vorteilhafte Regulierung durchgesetzt.

Diskutieren Sie mit: