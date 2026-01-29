Der Absatz der Firma Tesla ist rückläufig. Im Kerngeschäft sank der Absatz um zehn Prozent.

Der Autogigant stellt nun die Produktion von zwei grösseren Modellen ein.

Stattdessen will Firmenchef Musk vermehrt auf Roboter und autonome Fahrzeuge setzen.

Der Absatzrückgang beim US-Elektroautobauer Tesla hinterlässt Spuren. Der Umsatz des Unternehmens, zu dem neben dem Autogeschäft unter anderem auch eine Sparte mit stationären Stromspeichern gehört, schrumpfte nach Angaben im vergangenen Jahr um drei Prozent auf knapp 95 Milliarden Dollar.

Minus zehn Prozent

Allein im Kerngeschäft mit Autos ging es um zehn Prozent abwärts. Der Nettogewinn sank sogar um gut ein Viertel auf knapp 5.8 Milliarden Dollar. Tesla leidet unter der rückläufigen Nachfrage nach seinen Autos.

Neben der zunehmenden Konkurrenz bei den Fahrzeugen spielt dabei auch das Auslaufen der Elektro-Förderung in den USA eine Rolle. Auch der Einsatz von Musk für die Regierung von US-Präsident Donald Trump zum Jahresbeginn 2025 hat einige Kunden nachhaltig verschreckt.

Schluss mit Modellen S und X

Nun stellt Tesla seine grösseren Elektroauto-Modelle S und X ein, um Kapazitäten für die Roboter-Produktion freizumachen. Die Produktion der beiden Modelle soll im kommenden Quartal auslaufen, teilte Tesla-Chef Elon Musk mit.

Legende: Das Modell S von Tesla wird ab dem nächsten Quartal nicht mehr produziert. Reuters/INTS KALNINS

Besitzerinnen und Besitzer der Wagen würden über die Lebenszeit der Fahrzeuge weiterhin technische Unterstützung bekommen, versicherte Tesla-Chef Elon Musk.

Das 2012 eingeführte Model S war das erste komplett im eigenen Haus entwickelte Fahrzeug von Tesla. Es begründete den Ruf der Firma als Hersteller von Elektroautos, die mit guter Reichweite, Geschwindigkeit und attraktivem Design gegen die damals auf dem Markt dominierenden Wagen mit Verbrennermotoren bestehen können.

Das Model X mit den markanten Flügeltüren folgte 2015. Danach wurden die beiden Modellreihen immer mal wieder aufgefrischt.

Legende: Das Model X des Herstellers Tesla mit seinen markanten Flügeltüren. Reuters/FRANCOIS LENOIR

Inzwischen machen die neueren Fahrzeuge Model 3 und Model Y den Grossteil des Tesla-Geschäfts aus: Im vergangenen Jahr entfielen auf sie fast 97 Prozent der Auslieferungen.

Mehr Platz für Roboter und Robotaxis

Auf den bisherigen Produktionslinien für Model S und X sollen künftig die humanoiden Roboter von Tesla mit dem Namen Optimus gebaut werden. Musk hatte jüngst in Aussicht gestellt, sie bis Ende kommenden Jahres in den Verkauf bringen zu wollen.

Legende: Der humanoide Roboter von Tesla, Optimus, ist ein Allzweckroboter und soll anstatt der eingestellten Modelle produziert werden. Reuters/Maxim Shemetov

Tesla will in diesem Jahr auch die Produktion selbstfahrender Robotaxi-Fahrzeuge ohne Lenkrad und Pedale mit dem Namen Cybercab starten. Musk sagte, dass man in der Zukunft viel mehr dieser Wagen als aller anderen Modelle bauen werde. Auch den Elektro-Pickup Cybertruck wolle man zu einem autonom fahrenden Wagen machen, kündigte Musk an.

