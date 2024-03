Die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern in der Schweiz haben weiter abgenommen.

Im Jahr 2022 lag das Gefälle bei 9.5 Prozent. Das sind gemäss Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) zwei Prozentpunkte weniger als vier Jahre zuvor.

Der durchschnittliche Medianlohn betrug demnach 6788 Franken.

Die geschlechterspezifischen Lohndifferenzen liessen sich teilweise durch das unterschiedliche Bildungsniveau oder das Verantwortungsniveau am Arbeitsplatz erklären, heisst es in einer Mitteilung des BFS. Generell widerspiegelten die Lohnunterschiede die unterschiedliche berufliche Integration der Frauen und Männer auf dem Arbeitsmarkt.

Je höher die Hierarchiestufe der Stelle, desto grösser fällt der geschlechterspezifische Lohnunterschied aus, wie der neusten Schweizerischen Lohnstrukturerhebung weiter zu entnehmen ist. So verdienten im Jahr 2022 Frauen in Stellen mit hohem Verantwortungsniveau 9565 Franken brutto pro Monat, während Männer auf derselben Stufe 11'212 Franken erhielten, was einer Differenz von 14.7 Prozent entspricht. Auch dieser Wert hat abgenommen.

Der durchschnittliche Medianlohn lag im Jahr 2022 für eine Vollzeitstelle bei 6788 Franken. Die Lohnschere zwischen den tiefsten und den höchsten Löhnen hat sich gemäss dem BFS zwischen 2008 und 2022 kaum verändert. Die 10 Prozent der Arbeitnehmenden mit den tiefsten Löhnen verdienten weniger als 4487 Franken pro Monat, während die am besten bezahlten 10 Prozent über 12'178 Franken erhielten.

Grosse Unterschiede zwischen einzelnen Branchen

Grosse Lohnunterschiede macht die Erhebung zwischen den verschiedenen Branchen aus. Besonders hoch waren die Löhne in Bereichen mit hoher Wertschöpfung wie etwa in der Informationstechnologie, der Pharmaindustrie, bei Banken oder in der Tabakindustrie. Zuunterst in der Lohnpyramide waren der Detailhandel, das Gastgewerbe, die Beherbergung und die persönlichen Dienstleistungen angesiedelt.

Auch zwischen den einzelnen Regionen gibt es deutliche Unterschiede. So verdienen obere Kader in der Region Zürich, der Genferseeregion und der Nordwestschweiz am meisten. Am wenigsten bekommen die Arbeitnehmenden im Tessin ausbezahlt. Diese regionalen Lohnunterschiede liessen sich teilweise durch die räumliche Konzentration von Wirtschaftszweigen mit hoher Wertschöpfung und durch strukturelle Besonderheiten der regionalen Arbeitsmärkte erklären, schreibt das BFS.