Die Schweizer Flughäfen haben im ersten Quartal 2026 einen neuen Passagierrekord verzeichnet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg die Zahl der Fluggäste in der Zivilluftfahrt um fünf Prozent.

Das ist ein neuer Höchstwert für die ersten drei Monate eines Jahres.

Insgesamt reisten von Januar bis März 13.3 Millionen Menschen im Linien- und Charterverkehr ab oder an, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei die Zahl der Fluggäste um 0.7 Millionen gestiegen.

Legende: Fluggäste schlängeln sich um einen Check-In Schalter am Flughafen Zürich. Keystone/ENNIO LEANZA

Unter den wichtigsten Enddestinationen ab der Schweiz verzeichneten die Türkei und Italien die grössten Zuwächse. Die Passagierzahlen für Flüge in diese Länder legten laut Mitteilung um 14 beziehungsweise 10 Prozent zu.

Die meisten reisen nach Grossbritannien

Am meisten flogen die Passagierinnen und Passagiere in das Vereinigte Königreich (Grossbritannien und Nordirland). Darauf folgten Spanien und Deutschland. Die Anzahl der Flugbewegungen habe hingegen nur leicht zugenommen. Mit 102'100 Starts und Landungen habe der Anstieg 0.5 Prozent betragen.

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