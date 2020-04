Basler-Zeitung

Ospel galt als der bekannteste Basler ex-Banker – entsprechend gross ist nun der Schock über seinen Tod in Basel. «Deine Asche wird den Rhein runter treiben», heisst es heute in der Zeitung.

Neue Zürcher Zeitung

Ospel habe in der Schweiz das Pendant zum amerikanischen Traum vom Tellerwäscher zum Millionär gelebt. Ospels Karriere begann Mitte der 1960er Jahre mit einer Banker-Lehre in Basel – er arbeitete sich hoch bis an die Spitze des Schweizer Bankvereins und der UBS. Aber – und das betont die NZZ auch – war Ospel auch einer der umstrittensten Banker der Schweiz. Auf besonders scharfe Kritik stösst beispielsweise Ospels Verhalten während der Swissair-Krise. Es gebe Kreise, die ihm vorwerfen würden, letztlich die Verantwortung für das Grounding der früheren Schweizer Luftlinie getragen zu haben – so die NZZ.

Luzerner Zeitung

In der Zentralschweiz – der Region, wo Ospel mit seiner Familie bis zu seinem Tod lebte, fasst es die Luzerner Zeitung so zusammen: Pionier, Lebemann und tragische Figur, all das habe Ospel in sich vereint.

Finanzplattform Cash

Mit seinem Tod verschwinde ein Teil der alten Schweizer Bankenwelt, wie er wohl nicht mehr zurückkommen werde, so die Finanzplattform.