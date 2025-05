Naomi Oreskes ist Co-Autorin des Bestsellers «Merchants of Doubt» (2010), in dem sie beschreibt, wie Erdölfirmen seit den 1980er-Jahren mit viel Geld Zweifel am wissenschaftlichen Konsens zum Klimawandel schüren. Sie ist eine vielbeachtete Stimme zur Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft, zum Klimawandel und zur Rolle von Desinformation im Zusammenhang mit dem Klimaschutz.