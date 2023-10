Rieter muss weitere markt- und volumenbedingte Anpassungen vornehmen, teilte der Spinnereimaschinenhersteller mit. Grund dafür sei die nach wie vor schlechte Auftragslage.

Somit dürften primär in der Produktion 400 bis 600 Stellen verloren gehen.

Wie hoch der tatsächliche Abbau ausfalle, hänge von der weiteren Entwicklung bei den Bestellungen ab.

Insgesamt dürften damit beim Winterthurer Konzern bis zu 900 Stellen verloren gehen. Schon im Juli wurde der Abbau von rund 300 Stellen, vor allem in Overhead-Funktionen in Winterthur und Ingolstadt kommuniziert. Damals wurde bereits angedeutet, dass 400 bis 600 weitere Stellen abgebaut werden könnten.

Legende: Mitte Jahr beschäftigte Rieter weltweit 5555 Mitarbeitende. IMAGO/ Geisser

Die Auftragslage von Rieter bleibt schwach: In den ersten neun Monaten nahm der Umsatz zwar um 11 Prozent auf 1.09 Milliarden Franken zu, der Auftragseingang brach hingegen um 58 Prozent auf 452.2 Millionen Franken ein. Analysten hatten mit einem weniger deutlichen Rückgang gerechnet.

Weniger Maschinen sind gefragt

Vor allem die Nachfrage nach neuen Maschinen sei eingebrochen, während sich das Geschäft mit Komponenten und Ersatzteilen etwas besser entwickle, hiess es weiter. Der Rückgang kommt nicht überraschend, Analysten hatten damit gerechnet, nachdem die Aufträge bereits im ersten Halbjahr weggebrochen waren.

Derweil hält der Konzern an den für das Gesamtjahr gesetzten Zielen fest: Da will Rieter einen Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau im Bereich von 1.5 Milliarden Franken erzielen. Zudem wird eine Betriebsgewinn-Marge (EBIT) im Bereich von 5 bis 7 Prozent angepeilt.