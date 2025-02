Mega-Investition in den USA Auch Apple tanzt offenbar nach Trumps Pfeife

Darum geht es: Apple stellt nach Donald Trumps Ankündigung von Importzöllen eine Investition von mehr als 500 Milliarden Dollar in den USA in Aussicht. Der iPhone-Konzern will dabei in den kommenden vier Jahren mehr als 20'000 neue Angestellte rekrutieren und unter anderem gemeinsam mit Partnern Hochleistungsserver für Künstliche Intelligenz (KI) in Texas herstellen. Die neuen Beschäftigten sollen unter anderem Chips entwickeln sowie an Software und KI arbeiten. Auch eine Ausbildungsstätte für Tech-Spezialisten in Detroit will Apple finanzieren.

Apple unter Druck: Erst vor wenigen Tagen war Apple-Chef Tim Cook zu Gesprächen bei Präsident Trump. Und dieser hatte schon kurz nach seinem Amtsantritt vor gut einem Monat zusätzliche Zölle auf Waren aus China angekündigt. Das könnte auch iPhones und andere Apple-Geräte treffen. Allerdings zeigte sich Trump traditionell bereit zu Entlastungen bei Investitionen in den USA. So hatte sich Apple in Trumps erster Amtszeit erfolgreich gegen drohende Zusatzzölle auf seine AppleWatch zur Wehr gesetzt, indem der Konzern die Produktion aus China weg verlagerte, teils nach Indien oder Vietnam.

Legende: Apple-Chef Tim Cook (mit Brille) war auch bei Trumps Inauguration zuvorderst mit dabei. Reuters/Shawn Thew

Womöglich nicht neu: Unklar ist, ob die Zusage von Apple nicht auch die bereits 2021 angekündigten 430 Milliarden Dollar mit einschliesst, die Apple «binnen eines halben Jahrzehnts», wie es damals hiess, in den USA investieren wollte. Von Apple hiess es jetzt: «Wir sind optimistisch, was die Zukunft amerikanischer Innovationen angeht, und wir sind stolz darauf, mit diesem 500 Milliarden Dollar schweren Engagement für die Zukunft unseres Landes auf unseren langjährigen Investitionen in den USA aufzubauen.» Laut Trump ist der Grund für Apples Investition «der Glaube daran, was wir machen».

Schlauer Schachzug: Es sei sicher kein Zufall, dass die Ankündigung von Apple gerade jetzt, kurz nach dem Treffen von Apple-Chef Tim Cook mit Trump komme, sagt SRF-Wirtschaftsredaktorin Isabel Pfaff. «Apple ist bezüglich Importzöllen ziemlich verletzlich, weil der Konzern einen Grossteil seiner iPhones immer noch in China herstellen lässt. Deshalb möchte er die von Trump angekündigten Zölle für Produkte aus China vermeiden.» Obwohl unklar sei, ob die ganzen angekündigten 500 Milliarden Dollar tatsächlich zusätzliche Investitionen von Apple sind, sei es «sicher klug, sie als etwas darzustellen, das zu Trumps Agenda passt», so Pfaff.