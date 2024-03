Die Schweizerische Wettbewerbskommission (Weko) hat sich für eine vertiefte Untersuchung der Marktmacht der UBS nach der CS-Übernahme ausgesprochen.

Bestimmte Teile des Marktes sollen der Empfehlung der Weko zufolge vertieft angeschaut werden.

Einen entsprechenden Bericht über die Auswirkungen der Übernahme soll die Weko bereits Ende 2023 an die Finma, die eidgenössische Finanzmarktaufsicht, übermittelt haben, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag unter Berufung auf eine Insiderquelle berichtete. Das Papier sei jedoch für die Finma nicht bindend. Jedoch könne es die Entscheidung der Finma beeinflussen. So habe die UBS etwa im Bereich des Schweizer Anleihemarktes eine dominante Position inne.

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP bestätige die Weko, dass ein entsprechender Bericht an die Finma übergeben wurde. Dieser werde jedoch erst nach der Entscheidung der Finma veröffentlicht, so ein Sprecher. Die Verantwortung für die Fusion von Banken liegt dem Gesetz nach bei der Finma, sagte er weiter. Die Weko könne nur Empfehlungen aussprechen.

Entscheid steht noch aus

Der Bericht enthalte Empfehlungen zur Förderung des Wettbewerbs in gewissen Bereichen, schrieb Reuters weiter. Zum konkreten Inhalt wollte sich die Wettbewerbsbehörde jedoch nicht äussern.

Die Finma bestätigte gegenüber AWP, dass eine «Prüfung der Auswirkungen des Zusammenschlusses auf den Wettbewerb im Gange» ist. Bekanntlich wurde der Zusammenschluss der Grossbanken schon am 19. März 2023 vorzeitig bewilligt. Eine konkrete Stellungnahme zu möglichen weiteren Schritten macht die Behörde jedoch nicht. Auch wollte sie sich noch nicht dazu äussern, wann der Entscheid schliesslich gefällt werden wird. Die UBS wollte sich nicht zum Beitrag äussern.