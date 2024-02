Swiss-Chef Vranckx wechselt in die Lufthansa-Geschäftsleitung

Bei der Fluggesellschaft Swiss kommt es zu einem Wechsel an der Unternehmensspitze.

CEO Dieter Vranckx wechselt nach mehr als drei Jahren als Swiss-Chef in die Geschäftsleitung des Mutterkonzerns Lufthansa.

Die Suche nach einer Nachfolge wurde in die Wege geleitet.

Der Schweizer Tochter werde er weiterhin als Vizepräsident des Verwaltungsrats zur Seite stehen.

Bei der Lufthansa-Gruppe wird Vranckx Vorstand «Globale Märkte und kommerzielle Steuerung Hubs». Dem Ressort würden zusätzlich die Bereiche «Customer Experience» und «Konzernmarkenführung» zugeordnet, die bisher zum Ressort «Brand & Sustainability» gehörten.

In der Pandemie übernommen

Vranckx steht seit 2021 an der Spitze der Swiss. Er habe die Führung in einer sehr schwierigen Phase übernommen – mitten in der Pandemie, lässt sich Verwaltungsratspräsident Reto Francioni zitieren. Vranckx habe es geschafft, die Airline schnell aus der weltweiten Krise der Luftfahrtindustrie herauszuführen.

Der schweizerisch-belgische Doppelbürger ist den Angaben zufolge seit 1998 in verschiedenen Managementfunktionen in der Branche tätig, über zwanzig Jahre für die Lufthansa Group und davon mehr als siebzehn Jahre für die Swiss/vormals Swissair.