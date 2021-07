Die Zeichen stehen auf Normalisierung: Corona ist auf dem Rückzug. Das zeigen die Halbjahres-Ergebnisse der beiden Grosskonzerne Roche und Novartis. Beide haben die Pandemie stark zu spüren bekommen, weil Patientinnen und Patienten währen des Lockdowns Spitalaufenthalte und Besuche in Arztpraxen aufschieben mussten.

Dadurch wurden weniger Therapien durchgeführt, die Medikamentenverkäufe etwa in der Onkologie gingen zurück. Doch beide Basler Pharmakonzerne leben in «normalen Zeiten» von genau diesem Geschäft. Nun zeigen sich Erholungseffekte – bei beiden Unternehmen.

Novartis wenig aktiv im Kampf gegen Corona

Was die letzten happigen eineinhalb Jahre mit Corona betrifft, so konnte sich Roche besser an die Pandemie anpassen als Novartis. Dies, weil der Konzern in seiner Diagnostik-Sparte gleich mehrere Corona-Tests entwickelt hat, die weltweit reissenden Absatz fanden und so zur Umsatz-Stütze wurden. Weltweit ist Roche in der Diagnostik führend. Zudem hat der Konzern mittlerweile auch Medikamente im Angebot, die gegen Corona wirken. Grosse Profite will der Konzern damit nicht machen, wie er beteuert, doch auf lange Sicht dürften sich die Entwicklungskosten auszahlen.

Novartis hingegen hat deutlich weniger zu bieten für den Kampf gegen das Virus. Es stellt seine Abfüll-Anlagen der Konkurrenz zur Verfügung, ohne aber eigene Impfstoffe, Tests oder Medikamente auf den Markt gebracht zu haben.

Ein Zeichen der Normalität – und Hoffnung

Über den langfristigen Erfolg beider Konzerne wird aber nicht die Pandemie entscheiden, sondern das Geschäft mit anderen Krankheiten: Etwa mit Krebs oder seltenen Arten von Muskelschwund. Mit neuen Therapien gelingt es beiden derzeit gut, Umsatzeinbrüche bei älteren Therapien wettzumachen, die den Patentschutz verlieren/verloren haben.

Bei beiden Konzernen zeigt sich, dass die Entwicklungen dank erfolgreicher Innovation und geschickten Zukäufen vorankommen. Ein Zeichen für Normalität – und ein Zeichen der Hoffnung für viele Patientinnen und Patienten, für die das Wort «normal» längst keine Bedeutung mehr hat.