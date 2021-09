Jens Korte schreibt von der Wall Street:

«Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Massnahmen. Diese Lehre hat die US-Notenbank bereits aus der Finanzkrise 2008 gezogen. Mit der Ausbreitung der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 und der folgenden schweren Wirtschaftskrise wussten die Geldhüter sofort, wo sie ansetzen mussten, um zumindest eine Finanzkrise abzuwenden. Das ist bisher geglückt.



Nun läutete US-Notenbankchef Jerome Powell das Ende der ultralockeren Geldpolitik ein. Es gibt noch keine konkreten Massnahmen. Aber die Notenbank deutete an, dass auf der nächsten Sitzung im November Änderungen angekündigt werden.



Erste Zinserhöhungen sind aber nicht vor der zweiten Jahreshälfte 2022 zu erwarten. Aber das monatliche Aufkaufprogramm von Staatsanleihen und Hypothekenpapieren im Wert von 120 Milliarden Dollar wird aller Voraussicht nach langsam heruntergefahren.



Es ist ein schmaler Grat, auf dem sich die Zentralbanken weltweit befinden. Weltweit sind Preissteigerungen zu beobachten. Das liegt an steigenden Löhnen und höheren Preisen als Folge der Engpässe bei den globalen Lieferketten. Dieser inflationäre Trend rechtfertigt auf Dauer höhere Zinsen. Gleichzeitig wachsen die Schuldenberge massiv an, nicht zuletzt auch wegen der Bekämpfung der Covid-Folgen. Wenn in diesem Umfeld die Zinsen steigen, kann das die Volkswirtschaft in eine wirtschaftliche Krise treiben.



Die Notenbank spielt noch auf Zeit – doch mit der heutigen Sitzung der Fed ist das Ende ein Stückchen näher gerückt.»